ملتقى مهني لتنمية المهارات بتعليم عسير

أبها – مرعي عسيري

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، افتتح وكيل الإمارة للشؤون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي , صباح أمس ملتقى التطوير المهني التعليمي الأول ، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ممثلة في إدارتي التدريب التربوي والابتعاث (بنين وبنات), بفندق قصر أبها بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة بالإنابة الأستاذ سعد الجوني، وقيادات التعليم . وأكد الجوني في كلمته أن الملتقى يهدف إلى تنمية مهارات شاغلي الوظائف التعليمية بما يواكب تطلعات الوطن وخطط التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 .

وأعرب وكيل الإمارة للشؤون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي في كلمته عن تقديره لما يبذل من جهود في أروقة التعليم بالمنطقة ، مشيرا إلى أن الملتقى يعد واحدا من بين تلك الجهود التي تعكس حجم ما يبذل في الميدان التربوي.

وشهد الملتقى عرض فيلم مرئي، استعرض أبرز الجهود وأهمها في مجال التطوير المهني والتدريب ، حيث بلغت أعداد المستفيدين من برنامج التطوير المهني خلال عام 2018 نحو” 10993″ في قطاع البنين ، ونحو “16193 ” في قطاع البنات ،وبلغ عدد البرامج المقدمة خلال العام نفسه” 650 “برنامجا للبنين ، ” و”721″برنامجا للبنات ، كما استفاد من هذه البرامج” 731 “قائدا ، و”820” قائدة.وتخلل اللقاء تقديم ثلاث أوراق عمل كما تم عقد ثمان ورش عمل ضمن مجموعات التركيز تضمنت العديد من المحاور .