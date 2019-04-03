جدة.. بدء استقبال طلبات رخص البسطات الرمضانية إلكترونياً

جدة : البلاد

أعلنت أمانة محافظة جدة, عن استقبال طلبات المواطنين للحصول على رخص البسطات الرمضانية إلكترونيًا في نطاق بلديتي جدة التاريخية ، والبلد الفرعية ، وتستمر حتى الــ 18 من شهر شعبان القادم ، وذلك عبر خدمة إصدار رخص البسطات الرمضانية على بوابة الخدمات الإلكترونية للأمانة من خلال الرابط

https://services.jeddah.gov.sa/ViewService/Default.aspx?Id=175 .

وتتيح التراخيص مزاولة البيع في عدد من الأنشطة المختلفة وفق الاشتراطات المعتمدة تشمل المعجنات ، والتمور ، والبليلة ، والكبدة ، والحلويات الشعبية ، والمأكولات والمشروبات الرمضانية ، وأجبان مختلفة ومخللات ، وحلويات العيد ، ومكسرات ، إضافة إلى البخور والعود ، والإكسسوار ، والحرف اليدوية والتراثية بنطاق التاريخية.