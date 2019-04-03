تخريج 5349 متدربا ومتدربة من الوحدات التقنية بمنطقة مكة

جدة – عبد الهادي المالكي

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أمس حفل التخرج ولقاء التوظيف الموحد الذي نظمته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للكليات التقنية والمعاهد بالمنطقة وذلك بمقر ‫الكلية التقنية بجدة، وكان في استقبال سموه نائب محافظ المؤسسة الدكتور راشد الزهراني وعدد من عمداء الكليات .

وفور وصول سموه مقر الكلية ، شهد توقيع مذكرة تفاهم تدريب بين الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة وشركة آل سالم جونسون.

عقب ذلك توجّه سموه لقاعة الحفل حيث بدئ الحفل الخطابي بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم والقى مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة كلمة رحب فيها بسموه معربا عن سعادته ومنسوبي المؤسسة بتخريج 4599 شابا و 750 شابة حيث تعمل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة لإطلاق اربعة ملتقيات موحدة للتوظيف موزعة على مستوى المنطقة وينطلق أولها في جدة بتدشين ١٣٨١ فرصة لـ ٣٨ شركة.

وشاهد سمو الأمير مشعل بن ماجد والحضور فيلما وثائقيا بعنوان (أنا تقني) ثم القيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب عبدالله الصبحي وعقب ذلك دشّن سموه لقاء التوظيف الموحد الثاني لخريجي التدريب التقني والمهني بجدة للبنين والبنات وفي ختام الحفل قدّم سموه الشهادات للخريجين كما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

يذكر أن عدد الخريجين والخريجات لهذا العام ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ قد بلغ ٥٣٣٤ من ٣٢ وحدة تدريبية للبنين والبنات بالمنطقة.