أمير مكة بالنيابة يوجّه بتشكيل لجنة لمتابعة تفعيل إدارات السلامة

جدة : واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، بتشكيل لجنة من الإمارة ، والدفاع المدني ، لمتابعة تفعيل إدارات السلامة في جميع الجهات الحكومية بالمنطقة ، وكذلك سرعة تأهيل تلك الجهات لمختصي السلامة وتفعيل دورهم ، على أن يتم الرفع لسموه بتقريرٍ شهري عما يتم في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً ، في مقر الإمارة بجدة ، بحضور مديري الجهات الحكومية بالمنطقة ، جرى خلاله استعراض الموقف العام لمختصي وإدارات السلامة في المنشآت الحكومية.

وتخلل الاجتماع عرضٌ قدّمه مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي ، تطرق فيه لمؤشرات الوضع القائم في منشآت القطاعات الحكومية وما يتصل بأسس تطوير وتحسين الخدمة على ضوء ما صدر من لوائح معتمدة ومنظمة لذلك ، وصولاً لتحقيق غايات السلامة العامة سواءً من ناحية العنصر البشري ، أو المباني ، وبما يضمن وجود كيانات مؤهلة تمارس مهامها بكفاءة وفاعلية.