دمبو يحتل صدارة إيرادات السينما في أمريكا

البلاد : رويترز

احتل فيلم المغامرات الجديد «دمبو» صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 45 مليون دولار.

والفيلم بطولة كولين فاريل ومايكل كيتون وإيفا جرين ومن إخراج تيم برتون.

وتراجع فيلم الإثارة والرعب «نحن» (أس) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 33.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة لوبيتا نيونجو وونستون ديوك وإليزابيث موس ومن إخراج جوردن بيل.

كما تراجع فيلم الحركة والمغامرة (كابتن مارفل) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع مسجلا 20.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة بري لارسون وصمويل جاكسون ومن إخراج آنا بودين ورايان فليك.

واحتفظ الفيلم الرومانسي «على بعد خمسة أقدام» (فايف فيت أبارت) بالمركز الرابع بإيرادات بلغت 6.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة هالي لو ريتشاردسون وكول سبراوس ومويسيس أرياس وكيمبرلي هيبرت جريجوري ومن إخراج جوستين بالدوني.

وجاء فيلم الدراما الجديد (دون تخطيط) «أنبلاند» في المركز الخامس محققا إيرادات بلغت 6.1 مليون دولار

والفيلم بطولة آشلي براتشر وبروكس ريان وروبيا سكوت ومن إخراج تشاك كونزيلمان وكاري سولومون.