تراجع تحويلات الوافدين لأدنى مستوياتها

جدة ــ البلاد

للشهر الثاني على التوالي واصلت تحويلات الوافدين العاملين بالمملكة انخفاضها خلال شهر فبراير الماضي، لتتراجع لأدنى مستوياتها في 17 شهرا.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، فقد هبطت قيمة تحويلات الوافدين إلى 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار) خلال فبراير 2018، مسجلة أقل مستوياتها منذ شهر سبتمبر لعام 2017، والتي بلغت خلاله 8.55 مليار ريال (2.28 مليار دولار). وانخفضت قيمة تحويلات غير السعوديين بنسبة 24.6% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بقيمتها في شهر فبراير من العام 2018 والبالغة خلاله 12.79 مليار ريال (3.41 مليار دولار).

وتراجعت التحويلات 12.4% خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق (يناير 2019)، والتي بلغت خلاله 11.02 مليار ريال (2.94 مليار دولار).

وبالمثل، شهدت تحويلات السعوديين تراجعا ملحوظا خلال فبراير لتسجل أقل مستوياتها منذ أغسطس 2018.

وانخفضت قيمة تحويلات السعوديين إلى 4.18 مليار ريال (1.1 مليار دولار) في شهر فبراير 2019، لتنخفض لأدنى مستوياتها من أغسطس الماضي (6 أشهر) والتي بلغت خلاله 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار).

وعلى أساس سنوي، هبطت قيمة التحويلات بنسبة 33.1% خلال فبراير مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي والتي بلغت خلاله 6.26 مليار ريال (1.67 مليار دولار).

ومقارنة بشهر يناير الماضي، انخفضت قيمة التحويلات خلال فبراير بنحو 14.8%، علما بأنها بلغت في الشهر السابق 4.91 مليار ريال (1.31 مليار دولار).