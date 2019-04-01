البلاد : واس

أصدر صاحب السمو الأمير بدر عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة ، قراراً بتعيين مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة عبد الكريم بن عبدالرحمن الحميد، متحدثاً رسمياً باسم وزارة الثقافة.

ويأتي هذا القرار تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها، ولرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على تساؤلات الجمهور ووسائل الإعلام.

يذكر أن “الحميد” من الكفاءات الإعلامية، التي تدرجت في العمل الإعلامي وصولاً الى إدارة العمل الإعلامي بوزارة الثقافة.