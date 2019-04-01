الثقافية

الحميد متحدثاً رسمياً باسم وزارة الثقافة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time24 / رجب / 1440 هـ       1 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أصدر صاحب السمو الأمير بدر عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة ، قراراً بتعيين مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة عبد الكريم بن عبدالرحمن الحميد، متحدثاً رسمياً باسم وزارة الثقافة.

ويأتي هذا القرار تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها، ولرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على تساؤلات الجمهور ووسائل الإعلام.

يذكر أن “الحميد” من الكفاءات الإعلامية، التي تدرجت في العمل الإعلامي وصولاً الى إدارة العمل الإعلامي بوزارة الثقافة.

ابراهيم عبد الغفار

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