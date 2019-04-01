البريد السعودي ينال جائزة العناية بعملاء البريد الممتاز الدولي لعام 2018

البلاد : واس

نال البريد السعودي جائزة العناية بالعملاء البريد الممتاز الدولي لعام 2018 ?من مؤسسة البريد الممتاز الدولي (EMS Cooperative ) التابعة لمنظمة اتحاد البريد العالمي (UPU)، بعد أن حصل على جائزة قبلها وهي خدمة العملاء على مستوى الصناعات البريدية (جائزة البريد والطرود العالمية 2018) المقدمة من المؤتمر العالمي للطرود والبريد السريع World Post Parcel Awards) ).

وجاء نيل البريد السعودي لهذه الجائزة بعد تحقيقه لأعلى المعايير المحددة لخدمة عملاء البريد الممتاز من خلال استخدام نظام الاستعلامات الدولي ،والذي يعد أحد قنوات التواصل بين الدول الأعضاء في مؤسسة البريد السريع الدولي للاستعلام عن الطرود والبريد الممتاز الدولي.

وبهذه المناسبة، أعرب معالي رئيس البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي عن اعتزاز البريد السعودي بحصوله على هذه الجائزة، مشيرًا إلى أن تحقيق البريد السعودي لهذه الجائزة يؤكد مدى حرصه على تقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائه، وهو ما اتضح من خلال قدرته على المنافسة والحصول على هذه الجائزة ليضيف إنجازا جديداً إلى سجل إنجازاته.

وقال معاليه: إن حصول البريد السعودي على جائزتين في خدمة العملاء هو تتويج لمجهودات الزملاء لتحسين تجربة العملاء والاستمرار في تطوير الخدمة بما يتناسب مع تطلعات عملائه.

وتمنح مؤسسة البريد الممتاز الدولي (EMS Cooperative ) التابعة لمنظمة اتحاد البريدي العالمي جائزة العناية بعملاء البريد الممتاز الدولي بناءً على أداء خدمة عملاء البريد الممتاز خلال العام السابق للإعلان عن البريد الفائز بالجائزة، حيث يكون مشغلو البريد الممتاز حول العالم مؤهلين للحصول على الجائزة اعترافًا بجودة مراكز الاتصال لديهم في خدمة عملائهم.

وللحصول على هذه الجائزة يجب أن يحقق البريد الفائز بها ما يلي : نسبة 100% في جودة استجابة خدمة العملاء, ونسبة 98% (أو أعلى) في الرد على استفسارات العملاء في الوقت المحدد, ونسبة 90% (أو أعلى) في الرد على الاستفسارات المطلوبة وحلها خلال 15 يوم عمل, وأن يكون متوسط الوقت اللازم لفتح الطلبات المستلمة خلال ثلاث ساعات عمل (أو أقل).