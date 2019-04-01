الأوكرانيون يقترعون لاختيار رئيس جديد

كييف ــ فرانس برس

بدأ الأوكرانيون التصويت في انتخابات رئاسية، يتصدر ترشيحات الفوز بها ممثل كوميدي بلا خبرة سياسية في مواجهة الرئيس الحالي ورئيسة الوزراء السابقة. وتظهر أحدث استطلاعات الرأي في أوكرانيا، تفوق الممثل فولوديمير زلنسكي، 41 عاما، والذي تتمثل خبرته السياسية في دور أستاذ تاريخ يصبح رئيسا للبلاد بشكل مفاجئ في مسلسل تلفزيوني شهير.

ويواجه فولوديمير، 39 مرشحا، أبرزهم الرئيس الحالي بترو بوروشينكو، ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، ومن غير المتوقع أن يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات، وهو ما يعني إجراء جولة إعادة في 21 أبريل المقبل. كان بوروشنكو الملياردير السابق البالغ من العمر 53 عاما انتخب رئيسا لأوكرانيا في مايو 2014 بعد مظاهرات واسعة النطاق في كييف أدت إلى الإطاحة بسلفه وإلى أزمة مفتوحة مع روسيا المجاورة.

ووعد بوروشنكو الذي وصل إلى السلطة في فترة حساسة لأوكرانيا باستئصال الفساد واعتماد إصلاحات جوهرية، ووقف النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد الذي أوقع أكثر من 10 آلاف قتيل.

وبعد 5 سنوات وصلت عملية السلام في أوكرانيا إلى طريق مسدود، وبات تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي يبدو بمثابة نجاحها الأبرز فيما تواجه انتقادات بسبب بطء مكافحة الفساد.