ارتفاع إقراض القطاع الخاص لـ 1772 مليار ريال

جدة ــ البلاد

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما ” ارتفاع قيمة القروض الممنوحة من المصارف للحكومة والقطاع الخاص 1772 مليار ريال بنهاية شهر فبراير الماضي. ونقلت “قناة العربية” عن بيانات “ساما” ان قيمة القروض الممنوحة إلى الحكومة خلال شهر فبراير الماضي بلغت نحو 331.2 مليار ريال، مقارنة بـ320.2 مليار ريال في شهر يناير بارتفاع بنسبة 3.4%.

وعلى أساس شهري، ومنذ فبراير 2018، ارتفعت القروض في فبراير الماضي بنسبة 22.9%، حيث كانت في فبراير من العام الماضي، نحو 269.4 مليار ريال.

وبحسب البيانات فقد بلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف إلى الحكومة خلال شهري يناير وفبراير، نحو 26.3 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة من المصارف والبنوك للقطاع الخاص فقد ارتفعت قيمتها إلى 1.441 ترييون ريال، مقابل 1.431 تريليون ريال، في شهر يناير بارتفاع 10.68 مليار ريال، وبنمو طفيف بنسبة 0.7%.

وارتفعت القروض على أساس سنوي بنسبة 3%، حيث كانت في فبراير من العام الماضي 1.399 تريليون ريال. وبلغت قيمة القروض التي منحتها البنوك والمصارف في السعودية للقطاع الخاص خلال العام الماضي نحو 41.2 مليار ريال.