أوكرانيا تعلن انتهاء معاهدة الصداقة مع روسيا

البلاد : وكالات

أعلنت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم (الاثنين) ، انتهاء فترة سريان معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الروسي

وقالت الوكالة إنه تم التوقيع على المعاهدة في كييف في 31 مايو عام 1997، و بموجبها تعهد الطرفان الروسي والأوكراني باحترام سلامة الأراضي وسيادة الدولتين والتأكيد على حرمة الحدود بينهما .

وكانت الاتفاقية سارية لمدة 10 أعوام ، وتم تمديد أمدها تلقائيًا في 2008.وتبنى البرلمان الأوكراني في 6 ديسمبر 2018 مشروع قانون يلغي المعاهدة، وفي 10 ديسمبر وقع الرئيس الأوكراني على مشروع القانون ليصبح قانونًا.

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد أخطرت روسيا في 21 سبتمبر عام 2018 أنه لن يتم تمديد أمد معاهدة الصداقة بين البلدين، وفي 11 مارس الجاري أكدت الخارجية الروسية استلام الإشعار الذي أرسلته كييف.