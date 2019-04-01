أمانة جدة تعالج مليونًا و 200 ألف متر مربع من حفر الشوارع

جدة : البلاد

أسفرت جهود البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 م, عن إلزام ملاك الأراضي الفضاء بتسوير 130 ألف متر طولي داخل الأحياء, وإزالة 3221 لوحة إعلانية مخالفة, و 500 مظلة مواقف عشوائية, بجانب إزالة 2980 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام, و 48 موقعًا شملت مخيمات وأحواش وعشش، علاوة على تصحيح وضع 79 من الباعة الجائلين.

وأوضح مدير وحدة تحسين المشهد البصري في الأمانة المهندس عمرو بن كامل الدقس, أن مشروع وحدة تحسين المشهد البصري في الإدارة العامة للرقابة البيئية لمسح وتخطيط الأحياء في سبيل تحسين المشهد الحضاري للمدينة, والذي يستهدف 16 عنصرًا من عناصر مبادرة معالجة التشوه البصري بإشراف ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية, أسفر عن معالجة نحو مليون و 200 ألف متر مربع من حفر الشوارع, فيما نفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة أعمال إصلاح لـ 24052 عمود إنارة, و 73274 مترًا طوليًا من الأرصفة.

وبين أن إدارة الطرق والمياه نفذت أعمال إصلاح لـ 1583 لوحة أرقام مباني ومسميات شوارع ، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للحدائق والمرافق أصلحت نحو مليون و 111 ألف متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء, وعملت على تقليم وتنسيق وزراعة 216510 أشجار, فضلًا عن إصلاح 10660 مترًا مربعًا من ساحات ألعاب الأطفال في الحدائق والأماكن العامة.

وأضاف الدقس أن إدارة مراقبة المخلفات التجارية أزالت 7 ملايين و 470 مترًا مكعبًا من مخلفات بناء وهدم ونواتج حفر في أنحاء متفرقة من المحافظة، كما أزالت 327 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع العامة, بجانب معالجة إدارة النظافة لـ 721 حاوية نفايات داخل الأحياء بالصيانة والاستبدال.