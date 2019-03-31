تعليم تبوك يدرب قائدات و وكيلات المدارس على التدقيق الداخلي

البلاد : ولاء بارحيم

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم ممثلة بإدارة الجودة وقياس الأداء برنامجاً تدريبياً في نظام ” التدقيق الداخلي ” مستهدفاً 46 قائدة ووكيلة للمدارس، وذلك بمقر المتوسطة الأولى أبناء بتبوك .

ونفذت البرنامج مساعدة مدير إدارة الجودة وقياس الأداء ثريا الشمري التي أوضحت أن البرنامج تضمن محاور عدة منها تعريفات التدقيق الداخلي وأهدافه وفوائده وأدواته وأنواعه، وآلية تنفيذ التدقيق، وشرح نماذج التدقيق، وتطبيق عملي لعملية التدقيق الداخلي.

وأشارت إلى أن المراجعة الداخلية أو التدقيق الداخلي نظام للتقييم الذاتي الداخلي في مؤسسة العمل، ترتكز عليه أعمال المحاسبة الإدارية وإدارة الجودة حيث يقوم موظفو المؤسسة أنفسهم بإجراء تقييم مستمر للتأكد من صحة الوضع الإداري لعمليات المؤسسة.