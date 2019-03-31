بروكسل تحذر من خروج بريطانيا دون اتفاق

بروكسل – وكالات

حذرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 12 أبريل، بات الآن “السيناريو المرجح”.

وقالت المتحدثة إن بروكسل “مستعدة تماما” لبريكست بدون اتفاق بعد أن رفضه النواب البريطانيون للمرة الثالثة.

وكان البرلمان البريطاني قد رفض، الجمعة، الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي، بأغلبية 344 صوتاً مقابل 286 ، وإثر التصويت، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن قادة الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في العاشر من أبريل، لبحث مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأضاف توسك على تويتر: “على ضوء رفض اتفاق الانسحاب في مجلس العموم (البريطاني) قررت الدعوة لاجتماع للمجلس الأوروبي في العاشر من أبريل/نيسان، لبحث الأمر”.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد منحوا رئيسة وزراء بريطانيا مهلة حتى يوم الجمعة، للحصول على تأييد البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه معهم في العام الماضي، وأن تتاح مهلة لبريطانيا حتى 12 أبريل، إذا لم تطرح لندن استراتيجية أخرى.

ويضع أحدث رفض لاتفاق “بريكست” بريطانيا أمام 3 خيارات، إما بدعم اتفاق الخروج وإما الخروج بدون اتفاق وإما التفاوض على إرجاء أطول لموعد الخروج.