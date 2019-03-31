أمير المدينة يؤكد على مشاريع صحية وتعليمية نوعية

المدينة المنورة- واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة أن الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم أولوية ملحة في المنطقة بعد خدمة المسجد النبوي الشريف, منوهاً سموه بما يلقاه القطاعان من اهتمام ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، من أجل تذليل العقبات كافة لأي مشروع صحي أو تعليمي بالمنطقة.
وأوضح سموه خلال ترؤسه الجلسة الثانية لمجلس المنطقة من دورته الثانية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة, أن العمل على مساري الصحة والتعليم من خلال مشاريع نوعية ذات جودة عالية هدف نسعى لتحقيقه منذ سنوات، ونشجع الاستثمار فيهما من قبل القطاعين الحكومي والخاص، وندعم الشراكة بينهما مما سينعكس أثره إيجاباً على سكان المنطقة من المواطنين، والمقيمين، والزوار.