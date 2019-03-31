أمير المدينة يؤكد على مشاريع صحية وتعليمية نوعية

المدينة المنورة- واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة أن الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم أولوية ملحة في المنطقة بعد خدمة المسجد النبوي الشريف, منوهاً سموه بما يلقاه القطاعان من اهتمام ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، من أجل تذليل العقبات كافة لأي مشروع صحي أو تعليمي بالمنطقة.

وأوضح سموه خلال ترؤسه الجلسة الثانية لمجلس المنطقة من دورته الثانية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة, أن العمل على مساري الصحة والتعليم من خلال مشاريع نوعية ذات جودة عالية هدف نسعى لتحقيقه منذ سنوات، ونشجع الاستثمار فيهما من قبل القطاعين الحكومي والخاص، وندعم الشراكة بينهما مما سينعكس أثره إيجاباً على سكان المنطقة من المواطنين، والمقيمين، والزوار.

وبين مستشار سمو أمير المنطقة أمين عام مجلس المنطقة المهندس مساعد بن يحيى السليم، أن المجلس استعرض الميزانيات المعتمدة للإدارات الخدمية بالمنطقة، مشيراً إلى أن الاعتمادات المخصصة لمشروعات المنطقة في ميزانية العام المالي 1441/1440 أعطت في مجملها مؤشراً لما تحظى به منطقة المدينة المنورة من اهتمام بالغ من حكومة خادم الحرمين الشريفين،أيده الله، في مختلف المجالات بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق على مستوى المنطقة ومحافظاتها كما ناقش برنامج متابعة المشاريع الحكومية “أداء” واستعرض برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة ومستجدات اعتماد المدينة “مدينة صحية” من منظمة الصحة العالمية، وفي ختام الجلسة اتخذت القرارات والتوصيات اللازمة.