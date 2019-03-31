أمير القصيم يرعى ملتقى الانتماء واللحمة الوطنية.. غداً

البلاد : ولاء بارحيم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند غداً, حفل افتتاح ملتقى “الانتماء واللحمة الوطنية”، الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة بالمنطقة في النادي الأدبي ببريدة.

ويهدف الملتقى إلى المشاركة‪ في‪ تحصين‪ شرائح المجتمع‪ من‪ الأفكار الضالة وتحذيره من الجماعات الحزبية، وتعزيز‪ المسؤولية‪ الفردية‪ في المحافظة‪ على‪ أمن‪ الوطن، وتعميق‪ الولاء‪ والانتماء‪ لهذه البلاد‪ المباركة وولاة‪ أمرها، وبيان‪ حقوق‪ العلماء‪ وأهمية‪ الرجوع إليهم‪ والتلقي عنهم، والمشاركة‪ في‪ ترسيخ‪ الفكر‪ الوسطي بين‪ أفراد‪ المجتمع.

وتتضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر عدة أيام، دورات تدريبية ولقاءات حوارية، إضافة إلى المنصة التوعوية ومعرض مصاحب ومحاضرات علمية متخصصة في موضوعات تمس الحفاظ على الجماعة والتحذير من التحزب، والتوعية بأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الأمن.