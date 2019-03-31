أمن الدولة يستعيد طفلين اختطفهما والدهما للانضمام لداعش

البلاد : متابعات

تمكنت رئاسة أمن الدولة من استعادة طفلين سعوديين من سوريا، بعدما اختطفهما والدهما وقام بتهريبهما إلى سوريا للالتحاق بتنظيم “داعِش الإرهابي”.

وأظهر تقرير نشرته “العربية” لحظة وصول الطفلين (عبدالله وأحمد) من تركيا إلى الرياض

عصر أمس (السبت)، واستقبال والدتهما وذويهما المؤثر لهما.

وكان والد الطفلين قد التحق بتنظيم “داعِش” قبل 5 سنوات، حيث اصطحب ابنيه معه إلى تركيا بحجة السياحة

قبل أن ينتقل معهما إلى سوريا ويلتحق بالتنظيم ويقوم بعد شهر بتنفيذ عملية انتحارية ويتركهما بيد عناصر التنظيم.