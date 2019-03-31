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أمن الدولة يستعيد طفلين اختطفهما والدهما للانضمام لداعش

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time23 / رجب / 1440 هـ      31 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تمكنت رئاسة أمن الدولة من استعادة طفلين سعوديين من سوريا، بعدما اختطفهما والدهما وقام بتهريبهما إلى سوريا للالتحاق بتنظيم “داعِش الإرهابي”.

وأظهر تقرير نشرته “العربية” لحظة وصول الطفلين (عبدالله وأحمد) من تركيا إلى الرياض

عصر أمس (السبت)، واستقبال والدتهما وذويهما المؤثر لهما.

وكان والد الطفلين قد التحق بتنظيم “داعِش” قبل 5 سنوات، حيث اصطحب ابنيه معه إلى تركيا بحجة السياحة

قبل أن ينتقل معهما إلى سوريا ويلتحق بالتنظيم ويقوم بعد شهر بتنفيذ عملية انتحارية ويتركهما بيد عناصر التنظيم.

ابراهيم عبد الغفار

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