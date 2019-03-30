لمسات فنية تستهوي زوار مهرجان (موج وزهر)

تبوك- واس

استحدثت بلدية محافظة ضباء المنظمة لمهرجان ” موج وزهر ” في نسخته الثالثة، العديد من الفعاليات والأركان والأفكار الجديدة والتصاميم التي أسهمت في جذب الزائرين إلى موقع المهرجان المقام في الواجهة البحرية. وشكّلت “اللمسات الفنية بمواد إعادة التدوير”، أحد الأفكار المستحدثة؛ نظراً لدورها المهم في حماية البيئة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة ضباء الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم الغبان، أن المهرجان استوحى هذه المبادرة في توظيف بعض المواد القابل للتدوير بلمسات فنية بهدف الاستفادة منها، وبما ينعكس أثره على حماية البيئة والحفاظ عليها وتقليص النفايات ، مشيراً إلى أن توعية المجتمع بأهمية إعادة التدوير أصبح ضرورة للحد من التلوث وإعادة استخدام هذه المواد لتصبح لها قيمة عالية ويسهم ذلك ايضاً في حماية الطبيعة .

هذا ويواصل المهرجان تقديم فعالياته اليومية عبر الشاشة السينمائية لعرض مسابقة التصوير للأفلام القصيرة والوثائقية التي نظمتها بلدية ضباء، كما يحتضن المهرجان معرض الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، وعددا من الحرفيين في صناعة السفن والمصنوعات اليدوية وفن الخط العربي، إضافة إلى مواقع خاصة للرسم والتلوين لإتاحة الفرصة للأطفال لممارسة هواياتهم.