بـدء التصويت بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا

براتيسلافا : واس

بدأ مواطنو سلوفاكيا اليوم، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، بين المحامية زوزانا كابوتوفا، والمستقل السياسي، ماروس سيفكوفيتش، مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي.

وتفتح مكاتب الاقتراع أبوابها في الساعة 06,00 (ت غ) وتغلق عند الساعة 21,00 (ت غ), بالتوقيت المحلي، ويؤدي الرئيس الجديد للبلاد اليمين في 15 يونيو.

ويحق لأكثر من أربعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهي سباق بين المرشحين، اللذين حصلا على معظم الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، التي جرت في 16 مارس الجاري.