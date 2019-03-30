النفط يحافظ على مكاسبه

سنغافورة – رويترز

ارتفعت أسعار النفط على خلفية من تخفيضات الإمدادات الجارية، بقيادة أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، مما يضع أسواق الخام على مسار تسجيل أكبر زيادة فصلية منذ 2009. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.68 دولار للبرميل، مرتفعة 38 سنتا أو 0.6 بالمئة مقارنة مع التسوية السابقة. وتتجه العقود الآجلة للخام الأمريكي للارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، وتسجيل صعود نسبته 31 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 68.16 دولار للبرميل. وتتجه العقود الآجلة لبرنت إلى تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 1.7 بالمئة وزيادة قدرها 27 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري. وبالنسبة للعقود الآجلة للخامين، فإن الربع الأول من 2019 يمثل أفضل أداء فصلي لها منذ الربع الثاني من 2009 حين ارتفعت نحو 40 بالمئة.

وتتلقى أسعار النفط الدعم منذ بداية العام من مساع تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها مثل روسيا، في تحالف معروف باسم أوبك+، والذين تعهدوا بخفض الإمدادات بمقدار نحو 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام لدعم الأسواق. إلى ذلك قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية: إن واردات اليابان من النفط الخام ارتفعت 3.3% في فبراير عنها قبل عام إلى 3.09 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات الوزارة أن مبيعات المنتجات النفطية المحلية في اليابان انخفضت الشهر الماضي 6.5% على أساس سنوي إلى 3.3 مليون برميل يوميا.وكانت اليابان قد أعلنت الشهر الماضي، تراجع وارداتها من النفط الخام بنسبة 5% في ينايرالماضي، عنها قبل عام إلى 3.25 مليون برميل يوميا.