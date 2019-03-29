د. جميلة قاري تنال جائزة أفضل باحثة في العلوم الصحية

جدة- البلاد

كرم معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي الأستاذة الدكتورة جميلة عبد العزيز قاري مديرة مركز تميز كلى الأطفال -بمناسبة حصولها على جائزة أحسن باحثة في الجامعة في مجال العلوم الصحية للعام ١٤٣٨- ٢٠١٧م.

وكانت الدكتورة جميلة قد حصلت على نفس الجائزة للعام ١٤٣٤- ١٤٣٥ والعديد من الجوائز الأخرى في البحث العلمي محليا وعالميا لأبحاثها في أمراض كلى الأطفال التي وصلت إلى ٣٢ جائزة بالإضافة إلى ٨ جوائز تقديرية من كلية الطب من أهمها جائزة الجمعية الأوربية حيث نال أحد أبحاثها المركز الثاني علي مستوي أوروبا وجائزة أحسن بحث من الجمعية السعودية للكلى وجائزة البحث العلمي وجائزة أحسن عضو تدريس لخدمة المجتمع من جامعة الملك عبدالعزيز وجائزة أحسن ممارس طبي من المركز الطبي الدولي.

كما نشرت الأستاذة الدكتورة جميلة قاري ١٢٠ ورقة علمية في مجال أمراض كلى الأطفال في المجلات الطبية المتخصصة العالمية ذات معامل التأثير والتحكيم لنيل الدرجات العلمية.

واختيرت كمحكمة في أكثر من ١٠ مجلات منها بالاضافة لنشرها ٢٩ ملخصاً و ٥ فصول في كتب علمية.

و الدكتورة جميلة دعيت لإلقاء محاضرات عن امراض كلى الأطفال في منتديات طبية متخصصة وصلت إلى ٦١ محاضرة في مؤتمرات عالمية وكانت في بعضها أول من مثل المملكة كمتحدث مدعو لالقاء محاضرة عن المتلازمة الكلوية كالمؤتمر السنوي للجمعية الأمريكة لأمراض الكلى ومحاضرات أخرى في الجمعية العالمية لزراعة الكلى والجمعية الآسيوية لأمراض كلى الأطفال و قدمت في المؤتمرات العالمية ٤٧ بحثا ١٦ منها كمحاضرات و ٣١ بحثا ملصقا و٣٥ بحثا في مؤتمرات محلية وتم الاستشهاد بأبحاثها في الدراسات والأحاث بعدد ٢٠٥٥ مرة وفقا لموقع Researchgate و ١٢٣٣ مرة وفقا لموقع Thomson Reuters.

وكانت بعد عودتها من المملكة المتحدة في عام ٢٠٠٠ من المؤسسين لوحدة أمراض كلى الأطفال بجامعة الملك عبد العزيز والتي تطورت خدماتها إلى مركز تميز للرعاية الصحية لأمراض كلى الأطفال في عام ٢٠١٦ حيث يعالج ويخدم المركز حوالي ١٧٠٠ طفل مصابين بمختلف الأمراض الكلوية ويقدم خدمة الغسيل البريتوني والدموي ويهتم بعلاج مختلف الأمراض الكلوية ومنع تطورها للفشل الكلوي المزمن.