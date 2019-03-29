جامعة الأمير سطام تحتفي بخريجي وادي الدواسر والسليل

وادي الدواسر – البلاد

رعى مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب محافظتي وادي الدواسر والسليل مساء أمس الأول وذلك بالمدينة الجامعية بمحافظة وادي الدواسر بحضور محافظ وادي الدواسر ومحافظ السليل .

وبدئ الحفل بمسيرة الخريجين ثم آيات من القرآن الكريم، وشاهد الحضور فيلماً يروي قصة كفاح أحد طلاب الجامعة خلال مسيرته الجامعية وما تعرض له من مواقف وصعوبات حتى تغلب عليها بكل جد واجتهاد ليأتي اليوم المنتظر في حفل تخرجه مع زملائه الطلاب ثم ألقى الطالب عبدالله بن راشد الشرافي كلمة الخريجين.

وألقى وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالله بن محمد الصقر كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الذي يولي جل اهتمامه للعلم والمعرفة وتمكين الشباب وتطوير قدراتهم ثم قدم شكره لمعالي مدير الجامعة على سعيه الدؤوب لخدمة الطلاب ومشاركتهم فرحتهم في يوم تخرجهم كما قدم تهنئته لأبنائه الخريجين وأولياء أمورهم داعياً لهم بالتوفيق والسداد .

وألقى معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد كلمة نقل فيها تحيات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وتهنئته القلبية للخريجين وآبائهم وأضاف معاليه ” الجامعة كيان مؤثر ومحفز للتغيير وجامعة الأمير سطام وخلال عشر سنوات من مسيرتها تركت أثرا في المكان، حيث نجتمع اليوم ولأول مرة في المدينة الجامعية التي تعد معلما في هذه المنطقة ونفخر باكتمالها ونشكر قيادتنا الرشيدة على رعايتها ودعمها للعلم والتعليم كما تركت أثرا في الإنسان، حيث ضخت لسوق العمل أكثر من ٢٧ ألف خريج وخريجة منهم أكثر من ٦ آلاف من كليات الوادي والسليل، ساهموا وسيساهمون في تنمية وتطوير هذه المحافظات بهمة وإخلاص.

بعدها أعلن الدكتور سلطان بن مسفر آل ربيع نتائج خريجي الدفعة التاسعة من كليات وادي الدواسر والسليل للفصل الأول والمتوقع تخرجهم في الفصل الثاني للعام الدراسي 1439هـ / 1440هـ، وعددهم 329 طالباً.