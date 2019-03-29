النصر يكسب الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين

البلاد : متابعات

كسب فريق النصر نظيره الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الملك فهد الدولي ، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

تقدم النصر أولًا عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 46 قبل أن يدرك علي آل بليهي التعادل للهلال في الدقيقة 53، ليعاود النصر التقدم مجددًا عن طريق برونو أوفيني في الدقيقة 77 قبل أن يدرك الهلال التعادل بعدها بدقيقتين عن طريق سالم الدوسري.

وفي الثواني الأخيرة من عمر اللقاء في الدقيقة 97 حسم النصر المباراة بهدف من برونو أوفيني.

وبتلك النتيجة اعتلى النصر الصدارة بـ 58 نقطة ، فيما توقف رصيد الهلال عند 57 نقطة متراجعًا للمركز الثاني.