اجتماع وزاري عربي رباعي يناقش متابعة تطورات الأزمة مع إيران

البلاد : واس

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران ، اجتماعا لها اليوم، فى مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تونس، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة الدول الأعضاء فى اللجنة : المملكة والبحرين ومصر والإمارات والأمين العام لجامعة العربية .

وناقشت اللجنة تقريرا حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدى لتدخلاتها فى الشؤون الداخلية للدول العربية سياسيا واقتصاديا وإعلاميا.

وأعدت اللجنة مشروع بيان حول هذا الموضوع وكذلك مشروع قرار لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية، ليصدر عن القادة العرب فى هذا الشأن.