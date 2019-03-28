انخفاض إنتاج بريطانيا من السيارات 15% في فبراير

البلاد : وكالات

أعلن اتحاد مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا اليوم الخميس إنخفاض إنتاج البلاد من السيارات بمعدل سنوي 15.3 بالمئة الشهر الماضي مع تراجع الطلب في أسواق أوروبية وآسيوية مهمة، في الوقت الذي حذر فيه الاتحاد مجددا من الضرر الذي سيلحق بالقطاع جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وانخفض الإنتاج إلى 123 ألفا و203 سيارات في فبراير شباط، متراجعا للشهر التاسع مع هبوط الصادرات، التي تشكل 80 بالمئة من إجمالي الإنتاج، 16.4 بالمئة وفقا للاتحاد.

وقال مايك هويس الرئيس التنفيذي للاتحاد “انخفاض إنتاج السيارات البريطانية للشهر التاسع يجب أن يكون صيحة إيقاظ لكل من يعتقد أن هذه الصناعة، التي تواجه تحديات بالفعل جراء الصدامات التجارية العالمية وتراجع الأسواق والإرباكات التكنولوجية، قد تتجاوز خروجا بريطانيا بغير اتفاق دون أن يحلق بها ضرر بالغ”.