“الصحة” تنفذ فعالية توعوية عن تشجيع الرضاعة الطبيعية

البلاد : الرياض

نفذت الصحة أمس, ممثلة ببرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية التابع لإدارة التغذية, فعالية توعوية بمركز الطالبات بجامعة الأميرة نورة, شملت إقامة ركن تعريفي تثقيفي عن أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها الهام في تعزيز الصحة للأم والطفل, وتوزيع بعض المطويات التوعوية, وتقديم محاضرات علمية .

وشهدت الفعالية تفاعل حضور كثيف من الطالبات ومنسوبات الجامعة سواءً من خلال التواجد بالجناح التعريفي وطرح الإستفسارات والأسئلة أو الحضور للمحاضرات العلمية الخاصة .

وتأتي هذه المشاركة ضمن إتفاقية التعاون المشترك التي أبرمت مؤخراً بين وزارة الصحة ممثلة ببرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية وجامعة الأميرة نورة ممثلة بالجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل التي من ضمن بنودها تعزيز الشراكة والتعاون من خلال نشر المعارف والمهارات لممارسات الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع بين طالبات ومنسوبات جامعة الأميرة نورة وتدريب مدربات لمشورة الرضاعة الطبيعية، وتنفيذ حملات تثقيفية على مستوى الجامعة وإقامة الندوات واللقاءات العلمية.