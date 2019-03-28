الجيش اليمني يحرر 3 قرى في محافظة حجة

البلاد : متابعات

تمكن الجيش اليمني ، الخميس، من تحرير قرى بني كديش والأكوع والخادمة في مديرية عبس بمحافظة حجة.

وأكدت مصادر لقناة “العربية” أن الجيش الوطني اليمني حرر قرى بني كديش والأكوع والخادمة، أولى قرى مديرية عبس في محافظة حجة.

وأفادت المصادر أن الجيش اليمني شن هجوماً على مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية عبس، ووصل إلى قرية الظهر قرب سوق البداح في مركز عزلة بني حسن.

في المقابل، نفذت الميليشيات عمليات تفجير في بعض مقرات حكومية يمنية داخل القرى وأملاك خاصة، بعد سيطرة الجيش على أولى قرى عبس، حيث قامت بتفجير فندق المجنورة على الطريق الدولي المتجه إلى الحديدة.

وفي الضالع، جنوب اليمن، قُتل وأصيب 40 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الأربعاء، في كمين نفذته قوات الجيش اليمني، غرب منطقة مريس شمال محافظة الضالع.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، إن قوات الجيش استدرجت عناصر من الميليشيات الحوثية، أثناء محاولة تسللها في محيط جبل “مضرح” غرب منطقة مريس كانت قادمة من جبل الشامي، وحاصرتها ومن ثم باغتتها بهجوم مفاجئ.

وأسفر الكمين عن مصرع 30 من عناصر الميليشيات، بينهم القيادي الميداني المدعو إبراهيم الأكوع، وجرح 10 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.