الأمير مشعل يطلع على نتائج جائزة المعلم المتميز

جدة – عبد الهادي المالكي

عقد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , رئيس مجلس جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز أمس, اجتماعا بمؤسسي الجائزة حضره مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبد الله الثقفي , والدكتور غسان السليمان , ووليد بن محفوظ , و محمد يوسف ناغي , و أيمن أبو داود , وذلك للاطلاع على نتائج المرحلة النهائية لإعلان وتتويج الفائزين والفائزات بالنسخة السابعة , والذي يقام الاثنين المقبل في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وأكد سموه في بداية الاجتماع , أن الجائزة تمثل رسالة شكر وعرفان للمعلمين والمعلمات من أهالي جدة , واصفاً إياها بأنها ترسخ عاما بعد عام التطوير والتحفيز للمساهمة في بناء وإعداد جيل متسلح بعلمه ويخدم وطنه , منوها سموه بالدعم الذي يجده التعليم من لدن القيادة الرشيدة – أيدها الله – , مقدما سموه الشكر لكافة المساهمين في إنجاح الجائزة وما وصلت إليه في الوقت الحاضر.

وقد تأهل للمرحلة النهائية للجائزة 14 معلماً ومعلمة وسيتزامن مع حفل التتويج معرض للاطلاع على المشاريع المتميزة للمتأهلين.