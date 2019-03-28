“أبل” تطرح ٣ خدمات إلكترونية جديدة

البلاد : ولاء بارحيم

طرحت شركة ” آبل” ٣ خدمات إلكترونية جديدة ، في مؤتمرها الذي عقد يوم ٢٥ مارس الجاري ، لزيادة ارباحها وجذب المزيد من المستخدمين .

وتمثلت في خدمة ” Apple TV ” لبث فيديوهات والتي ستنافس بدورها “netflix” والتي طورتها ” آبل ” بالتعاون مع كل من ” HBO ” و “showtime ” و “Noggin”

وخدمة Apple news + ، للمهتمين بقراءة الأخبار ، وستضم مواد إخبارية من أكثر من ٣٠٠ موقع و قناة تلفزيونية حول العالم

بالإضافة إلى بطاقات إلكترونية ، والتي ستمكن مستخدمين اجهزة آبل من الدفع و التحويل الإلكتروني ، بطريقة تماثل مستخدمي أصحاب البطاقات المصرفية الموصولة بالهواتف .