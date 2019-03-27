حضور مكثف في انتخابات غرفة جدة والنتائج غدا

جدة – عبد الهادي المالكي

واصلت غرفة جدة اعمال انتخابات أعضاء مجلس إدارتها للدورة الـ 22 في ثالث أيام لها بحضور مميز من الناخبين وبرامج منوعة للمرشحين الذين وصل عددهم لـ 61 مرشحاً عن فئة التجار و17 مرشحاً عن فئة الصناع ليكتمل النصاب 78 مرشحاً يتنافسون على 6 مقاعد لفئة التجار ، و6 مقاعد لفئة الصناع .

ويترقب المرشحون ظهور النتائج إليكترونياً مباشرة بعد انتهاء أعمال الانتخابات يوم غدٍ الخميس من موقع الانتخابات بمركز جدة الدولي للفعاليات والمنتديات والتي شهدت تنافساً كبيراً وتكافؤاً في الفرص بين المرشحين لفئتي التجار والصناع من أصحاب وصاحبات الأعمال ، وذلك تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار ممثلة في لجنة انتخابات مكونة من مجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة وغرفة جدة .

وضاعفت غرفة جدة مجهوداتها من فرق العمل المتواجدة في موقع الانتخابات لإنجاح هذا الحدث الهام وضمان سيره بالصورة المخطط لها وبما يرتقي لدور الغرفة في خدمة مجتمع الأعمال بما يتوافق مع تطلعاتهم ويحقق رغباتهم دفعاً لعجلة الاقتصاد والاستثمار وبناء جسور التواصل مع القطاع الخاص، واستشراف الفرص الواعدة في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية.