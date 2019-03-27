الرياض -واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بدور الجامعات السعودية، وما تقوم به من تأسيس جيل شاب قادر على قيادة الحركة التنموية بالمملكة بشتى المجالات , مشيدًا بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام وحرص لدعم قطاع التعليم في هذا الوطن المعطاء بشتى مجالاته وفقًا لرؤية المملكة 2030م .

جاء ذلك في كلمة لسموه خلال رعايته أمس الأول حفل تخريج الدفعة 11 من طلاب جامعة اليمامة الذي أقيم بمقر الجامعة بالرياض.

ولفت سموه النظر إلى أن رؤية المملكة 2030 أحد أهدافها “الوطن الطموح” القادر على تأهيل كوادر وطنية وإمكانيات عالية المستوى في عدة تخصصات هندسية واقتصادية وإدارية وطبية، التي تمكنها من صناعة النجاح في المجالات كافة .

وقال سموه : إن الخريجين اليوم نرى فيهم الاستثمار الحقيقي لهذا الوطن الكبير، ونسعد في المشاركة بفرحتهم وتخرجهم مع أولياء أمورهم, ونشكرهم على مابذلوه من اهتمام ومتابعة لأبنائهم الخريجين وحثهم على التميز والنجاح.

من جهته أكد رئيس مجلس أمناء جامعة اليمامة خالد الخضير أن التعليم الجامعي في المملكة في تطور مستمر ونوعي، ونرى الجامعات تتسابق لتخريج طلاب يحملون شهادات علمية متميزة، ونرى الجهود أصبحت تصب فيما يخدم سوق العمل السعودي، وما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية والعلمية، وهذا كله ما كان ليحدث لولا دعم القيادة الرشيدة التي يتمتع بها هذا الوطن، التي تدرك أن التعليم هو أساس بناء كل دولة، التي ما فتئت منذ تأسيسها تعمل جاهدة على رعاية التعليم وبناء المدارس والجامعات وتطويرها باستمرار.

من جانبه أشار مدير الجامعة الدكتور حسام رمضان أن الجامعة أخذت زمام المبادرة في تحقيق تطلعات رؤية 2030 منذ الإعلان عنها، وقامت بصياغة أهدافها لتنسجم وتتناغم مع تلك الرؤية الطموحة، وبما يحتاج إليه سوق العمل السعودي، وما تتطلبه المرحلة من كوادر متخصصة من المؤهلين والمتميزين، فبادرت جامعة اليمامة في تنفيذ خطط وإنجازات كثيرة ومهمة في الأعوام السابقة، وفي هذا العام قمنا بتوقيع اتفاقية تعاون مع معهد ماساتشوستس للتقنية MIT بالولايات المتحدة الأمريكية، لتدريس مقرر القيادة والابتكار لطلاب الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال في الجامعة، وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها في المملكة.

وفي ختام الحفل تم تكريم الشركاء وأعضاء هيئة التدريس والخريجين.