بومبيو: سنقطع تمويل إيران لأدواتها الإرهابية

البلاد : وكالات

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، ضد أفراد وكيانات إيرانية، تهدف إلى قطع تمويل إيران لأدواتها الإرهابية.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر”، إن “هذه الإجراءات تمت ضد شبكة من الشركات الرائدة التي استخدمها النظام الإيراني لتحويل مليارات الدولارات واليوروهات إلى الحرس الثوري في محاولة للتهرب من العقوبات الأميركية”.

وأضاف: “سوف نستمر في حرمان إيران من الأموال لتزويد آلة الإرهاب الخاصة بها”.

وصنفت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، 25 شخصا ومؤسسة في إيران وتركيا شملت بنوكا ومؤسسات مالية أخرى، منها بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية التي تعمل مثل “مؤسسات وهمية” لتحويل الأموال للحرس الثوري.