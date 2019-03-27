المملكة تعزز قدراتها على خارطة الغاز العالمية

الظهران- حمود الزهراني /بكين-وكالات

قال رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن الشركة ملتزمة بالاستثمارات طويلة الأجل في مجال الطاقة بالصين، وإنها تبني نشاطاً دولياً في مجال الغاز ، مؤكدا أن الشركة عازمة على تخفيف آثار الكربون في منتجاتها وأنها تبني جسرا من الطاقة لتلبية احتياجات الصين المتنامية للنفط والغاز والكيماويات و الغاز الطبيعي المسال والزيوت.

وعلى مدى اليومين الماضيين سجلت أرامكو السعودية حضورا متميزا في أعمال منتدى التنمية في الصين، وهو لقاء سنوي ومنصة للحوار بين القيادة العليا في الصين وممثلي الشركات العالمية الرائدة، والهيئات الدولية، وخبراء من الصين وكافة أنحاء العالم. وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، في كلمته خلال المنتدى، أن الاقتصاد الصيني المتنامي أسهم بشكل بارز في دفع عجلة الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الصين تمر بمرحلة مهمة لتلبية متطلبات مبادرتها الرائدة “الحزام والطريق” والتي يتطلب نجاحها توفّر قدر كافٍ من الطاقة النظيفة ذات التكلفة المناسبة بما يحقق استمرار النمو الاقتصادي في الصين والعالم.

وقال الناصر: “أنا على يقين بأن استخدام مزيج من موارد النفط والغاز النظيف مع مصادر الطاقة المتجددة سيساعد الصين على تحقيق أهدافها الاقتصادية”، مضيفًا أن أرامكو السعودية مستعدة للعب دور رائد وضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات تشمل البنية التحتية في قطاع الطاقة، لضمان وصول الصين وكافة الدول الشريكة في مبادرة الحزام والطريق إلى موارد الطاقة الموثوقة وطويلة الأمد”. والتقى الناصر أثناء مشاركته في المنتدى برئيس الوزراء الصيني ونائبه، حيث أعربا عن تقديرهما العميق لجهود أرامكو السعودية واستثمارها في مشروعٍ مشتركٍ متكاملٍ في قطاع التكرير والكيميائيات في مدينة بانجين الواقعة في مقاطعة لياونينغ الصينية.

وأشاد رئيس الوزراء، السيد لي تشيانغ، بحرص أرامكو السعودية على المتابعة المتواصلة لسير أعمال المشروع المشترك بعد توقيع الاتفاقية في شهر فبراير الماضي أثناء زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله للصين مؤخرًا. واستعرض الناصر مع رئيس الوزراء الصيني خطط أرامكو السعودية المستقبلية في منطقة جيجيانغ لتوسيع مجالات أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات.

وكانت أرامكو السعودية قد وقّعت خلال زيارة ولي العهد الأخيرة إلى الصين، عدة اتفاقيات أعمال مع مؤسسات وشركات الطاقة الصينية، شملت: اتفاقية إطلاق مشروع مشترك مع مجموعة نورينكو وبانجين سينسين لتطوير مجمع متكامل للتكرير والبتروكيميائيات في مدينة بانجين بإقليم لياونينغ في الصين ويعتبر من أكبر الاستثمارات الأجنبية في الصين.

إضافة إلى ثلاث اتفاقيات للاستحواذ على حصة تبلغ 9% في مجمع جيجيانغ المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات الذي ينتج 800 ألف برميل يوميًا. وكانت أرامكو السعودية قد وقعت اتفاقا لتأسيس مشروع مشترك مع شركة نورينكو الصينية لتطوير مجمع للتكرير والبتروكيماويات في مدينة بانجين، وقالت إن استثمارات المشروع تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وقالت الشركة إن الشركاء سيؤسسون شركة جديدة باسم “أرامكو هواجين للبتروكيميائيات” في إطار مشروع سيضم “مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، ووحدة تكسير إثيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويا ، وستوفر أرامكو ما يصل إلى 70% من لقيم الخام للمجمع، الذي من المتوقع أن يبدأ عملياته في عام 2024، وفقا لوكالة “رويترز”.