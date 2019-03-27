إخلاء مبان حكومية في ألمانيا بعد تهديدات

برلين ــ رويترز

أخلت السلطات الألمانية، مباني البلديات في عدد من المدن، بعد تلقي تهديدات عبر البريد الإلكتروني الليلة الماضية، بعضها يحذر من وجود قنابل. وقالت شرطة مدينة أوجسبورج الجنوبية، في تغريدة على تويتر: “تلقت مدينة أوجسبورج تهديدا وجرى إخلاء مبنى البلدية ونحن نتحرى الأمر”.كما نشرت الشرطة الألمانية تغريدات مماثلة في بلدتي نوينكيرشين وكايزرسلاوترن شرق البلاد، وكيمنتس وجوتنجن في غربها.

من جانبها، نسبت صحيفة بيلد الألمانية إلى جهاز الشرطة قوله إن مستوى التهديد لم يتغير حتى الآن.وكانت الشرطة الألمانية قد شنت الجمعة الماضية حملة مداهمات واسعة في ولايتين ألمانيتين ضد متطرفين يشتبه في تخطيطهم لهجمات إرهابية داخل البلاد.ونفذ ٢٠٠ عنصر من الشرطة والقوات الخاصة الألمانية حملة مداهمات واسعة في مدن عدة بولايتي هيسن وراينلاند بيفالتس، بحسب الادعاء العام في مدينة فرانكفورت. وسبق أن حذرت هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” في ألمانيا من ثغرات في نظام مراقبة ورصد إرهابيي اليمين المتطرف، على خلفية هجوم نيوزيلندا.

وتشهد ألمانيا منذ هجوم برلين الذي وقع في ١٩ ديسمبر ٢٠١٦ وأوقع ١٢ قتيلا و٤٨ مصابا، نشاطا للاستخبارات الألمانية وجهاز مكافحة الإرهاب في الشرطة لتتبع العناصر الإرهابية، وشن عمليات استباقية لاعتقالهم للحيلولة دون وقوع هجمات جديدة.