المحليات

أمير الباحة يشهد توقيع اتفاقية إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات

كتبه صحيفة البلادaccess_time19 / رجب / 1440 هـ      27 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الباحة – واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بقاعة الاجتماعات بمكتب بالإمارة أمس توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة الباحة والإدارة العامة للمرور ، لإنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات والدرجات النارية لغير المحترفين بالمنطقة.

ووقع الاتفاقية عن جامعة الباحة مديرها معالي الدكتور الأستاذ عبدالله بن يحيى الحسين ، وعن الإدارة العامة للمرور مديرها العام اللواء محمد بن عبدالله البسامي. وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن الاتفاقية التي تأتي تجسيداً لمبدأ الشراكة المستدامة بين الجامعة والإدارة العامة للمرور، ممثلة في تنفيذ مثل هذا المشروع والذي يقوم على تحقيق تطلعات القيادة في التعاون بين جميع القطاعات، إضافة إلى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني وصولاً للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030. بعد ذلك اطلع سموه على المركبة الخاصة لتعليم القيادة التي تحاكي الواقع وتعتبر دعماً من الإدارة العامة للمرور للمنطقة.

حضر توقيع الاتفاقية مدير شرطة المنطقة العميد وليد بن حمزة الحربي ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف محمد بن مانع الدوسري ومدير إدارة مرور المنطقة العقيد حسين آل مبارك.

صحيفة البلاد

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