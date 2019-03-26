طيار يهبط بالخطأ في اسكتلندا بدلاً من ألمانيا

البلاد : متابعات

أخطأ قائد طائرة ركاب، تابعة للخطوط الجوية البريطانية، طريقه فهبط في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة بدلا من وجهته المفترضة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الركاب لاحظوا هذا الخطأ عندما أعلن طاقم الطائرة القادمة من لندن في مكبرات الصوت عبارة “مرحبا بكم في إدنبرة”، بدلا من “مرحبا بكم في دوسلدورف” وهي الوجهة المفترضة.

وأضافت “بي بي سي” أن الطائرة التي بدأت رحلتها من مطار لندن سيتي، هبطت في مدينة دوسلدورف الألمانية، مشيرة إلى أن شركة (دبليو دي إل إفييشن) الألمانية للطيران هي التي نفذت الرحلة، وفقا لاتفاق مع الخطوط البريطانية.

وأكدت شركة الخطوط البريطانية، أنها تعمل مع دبليو دي إل لمعرفة سبب الخطأ في خطة الرحلة.