800 ريال شهرياً قيمة دعم نقل الموظفة السعودية في القطاع الخاص

البلاد : ولاء بارحيم

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن مقدار الدعم المالي الشهري المقدم لنقل الموظفات السعوديات في القطاع الخاص من وإلى مقر عملهن، هو 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريا، وذلك ضمن برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول).

ويهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، إلى تحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وإيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

وتضمنت شروط الالتحاق في البرنامج، أن تكون فترة تسجيل الموظفة في التأمينات الاجتماعية أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل عن 8 آلاف ريال.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج “وصول” من خلال الرابط http://wusool.sa.