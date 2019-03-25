وزير العمل : نفذنا 50 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على التوطين

عرعر : البلاد

التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، رجال وسيدات الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية.

وأكد المهندس الراجحي خلال اللقاء أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل مع قطاع الأعمال بمبدأ الشراكة والتكامل لتحقيق نتائج مستدامة ومثمرة لسوق العمل، بما يعزز من نمو قطاع الأعمال، ويحقق التوطين المستدام، ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن فيه.

وبين معاليه أن الوزارة نفذت 50 مبادرة من مبادرات قطاع العمل الـ 68 التي أطلقتها قبل عدة أشهر من أجل تحفيز القطاع الخاص على التوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، مبينًا أنه سيتم تنفيذ باقي المبادرات خلال فترة قريبة.

وأفاد أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية عقدت خلال الفترة الماضية عدة لقاءات وورش عمل مع اللجان القطاعية في مجلس الغرف السعودية، بهدف تذليل التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لتحفيزها على النمو والتوطين. مشيراً إلى أن الوزارة وقعت العديد من الاتفاقيات مع عدة جهات حكومية وخاصة للتوسع في توطين عدد من القطاعات والأنشطة، وستواصل العمل على توقيع اتفاقيات جديدة لدعم توطين الفرص الوظيفية الموجهة للسعوديين والسعوديات.

واستمع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية خلال اللقاء لآراء ومداخلات رجال وسيدات الأعمال في المنطقة، حيث أكد لهم أن الوزارة انطلاقًا من استراتيجيتها في الشراكة مع قطاع الأعمال، حريصة على الاستماع لجميع المبادرات والمقترحات المقدمة من قطاع الأعمال وتذليل الصعوبات التي يواجهها، لتشجيعه على النمو وتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل.

حضر اللقاء وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني ورئيس مجلس إدارة غرفة الحدود الشمالية المهندس منيع الخليوي.