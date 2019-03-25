وزارة الثقافة تعلن رؤيتها وتوجهاتها.. الأربعاء

البلاد : متابعات

تدشن وزارة الثقافة بعد غدٍ الأربعاء نشاطها، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والمسؤولين والمثقفين والدبلوماسيين ووسائل الإعلام، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

وسيتضمن إعلان الوزارة رؤيتها وتوجهاتها ومجموعة من المبادرات التي تندرج تحتها، والقطاعات الثقافية التي ستدعمها، إضافة إلى إطلاق الموقع الرسمي لوزارة الثقافة وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتخلل الحفل تقديم ملحمة غنائية من تأليف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن ويغنيها نخبة من الفنانين السعوديين، بعنوان “ملحمة مملكة الحب والسلام”، وتمثل التراث الغنائي السعودي بجميع أشكاله ومراحل تطوره.

وتمثل رؤية وتوجهات وزارة الثقافة خلاصة جهد بذلته الوزارة في الفترة الماضية للوصل لأفضل نظام لتطوير قطاع الثقافة بما يحقق أهدافها ضمن برامج رؤية المملكة 2030، ويجعل من الثقافة أسلوب حياة ورافد مهم في الاقتصاد الوطني.

وتحتوي رؤية وتوجهات الوزارة على مبادرات متنوعة تغطي جميع اتجاهات النشاط الثقافي، وتشتمل على دعم كيانات وقطاعات ثقافية، بهدف تمكين كل المنتسبين للمجال الثقافي من ممارسة إبداعاتهم، وتوفير منتج ثقافي مميز يساعد على رفع مستوى جودة الحياة في جميع مناطق المملكة.

يذكر أن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة قد التقى خلال الفترة الماضية بعدد كبير من المثقفين السعوديين، وذلك من أجل الاستماع لآرائهم ومعرفة العقبات التي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، بالإضافة إلى تنظيم الوزارة لعدد من ورش العمل مع المختصين المحليين والخبراء الدوليين والجهات ذات العلاقة، ودراسة الواقع المحلي والاستفادة من التجارب السابقة والحالية، وتوظيفها أثناء العمل على إعداد رؤية وتوجهات وزارة الثقافة.