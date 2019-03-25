شركة HP تستعد لإطلاق احدث نظارات الواقع الافتراضي

البلاد : ولاء بارحيم

تستعد شركة “إتش بي” HP الأمريكية ، لإطلاق احدث نظارات الواقع الافتراضي بشكل رسمي عن نظارة ريفيرب ” Reverb” الجديدة .

وبحسب موقع mashable المتخصص في شؤون التكنولوجيا أن نظارات ريفيرب ” Reverb للواقع الافتراضي “VR” سوف توجد في الأسواق العالمية بنسختين مختلفتين لتلبية احتياجات المستهلكين والشركات، على حد سواء.

تتمتع نظارة ريفيرب “Reverb” للواقع الافتراضي “VR” بالعديد من المميزات مثل التصميم الخفيف والرياضي الانسيابي المريح للوجه والقناع القابل للتنظيف والغسل الذي يحيط بالعينين.

أما فيما يخص الإمكانيات المتطورة فإنها تتيح لمستخدميها مجال رؤية يتسع لـ114 درجة وجودة بصرية مميزة بدقة 2160 × 2160.

كما ستتوافر مع نظارات ريفيرب ” Reverb” للواقع الافتراضي “VR” وحدات التحكم في الحركة ودعم تشغيل نظام ستيم في آر ” Steam VR” بالإضافة إلى ويندوز ميكسيد ريالتي ” Windows Mixed Reality”.