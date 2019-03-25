(سكني) يطلق (قرض حسن) حتى 140 ألف ريال

الرياض – البلاد

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان ،إطلاق مبادرة دعم الدفعة المقدمة “قرض حسن” للمدنيين من القطاع الحكومي والعسكري والمتقاعدين “العسكريين” إضافة للقطاع الخاص لمن أتم الخمسين عاماً فأكثر، بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك بمنحهم قرضاً إضافياً حسن يصل إلى 140 ألف ريال بالإضافة إلى القرض العقاري “المدعوم” الذي يصل إلى 500 ألف ريال.

وكشف البرنامج في بيانه الصحفي امس عن الخيارات التي يقدمها البرنامج للمستفيدين المعنيين بالمبادرة المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتشمل شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، أو شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار برنامج “سكني” إلى أن هذه المبادرة تأتي حرصاً من البرنامج على ايجاد المزيد من الحلول الداعمة للمواطنين في تملك المساكن، وانطلاقاً من أهداف “سكني” لخدمة المواطنين باختلاف شرائحهم المتنوعة، وتسهيل حصولهم على الحلول السكنية والتمويلية المناسبة، ما يسهم في رفع نسبة التملك ،

موضحا أن الهدف من المبادرة الإسهام في تمكين المستفيدين المعنيين من الحصول على التمويل العقاري المدعوم عبر تقديم قرض إضافي “حسن” بدفعة مقدمة نسبتها 20% من قيمة العقار، بحد أقصى 140,000 ريال، يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري كاملاً، ليصل إجمالي القرض بحد أقصى إلى 640,000 ريال.