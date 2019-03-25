ثقافة وفنون المدينة تحتفي بالضباط المتقاعدين

المدينة المنورة – محمد قاسم

شاركت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة الضباط المتقاعدين على مستوى مناطق المملكة لقائهم الثامن في محطة سكة الحجاز بالمدينة المنورة ، وذلك من خلال تقديم البرنامج الثقافي والفني الذي تضمن عروضاً مسرحية وأخرى شعبية ، بالاضافة الى الأمسية الثقافية الهادفة للتعريف بالمواقع التاريخية والعادات والتقاليد المعروفة بالمدينة المنورة ، وتفاعل الحضور مع العروض الحية المختلفة التي قدمها منسوبو الجمعية.

وقال مسئول استقبال الضباط المتقاعدين بالمدينة المنورة العميد المتقاعد سلامة الجهني ان لقاءات المتقاعدين تجسد التواصل بين الزملاء للتعرف على احوال الجميع واستذكار المواقف والذكريات التي جمعت الزملاء ببعضهم ووضع جدول زيارات مختلفة يختص بكل منطقة من مناطق المملكة ، مقدما شكره لجمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة على مشاركتهم اللقاء.

من جهته أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون مشعل بن ياسين التهامي ان اللقاء الثامن للضباط المتقاعدين في المدينة المنورة جاء بهدف التعريف على الموروث الثقافي بالمنطقة والذي ساهمت الجمعية في تقديمه من خلال برنامج فني ثقافي تفاعل معه الحضور.