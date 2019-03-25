«بوينغ» تدعو 200 طيار لمناقشة برمجيات «737 ماكس»

البلاد : وكالات

دعت شركة «بوينغ» أكثر من مئتي طيار من مختلف أنحاء العالم وقادة في المجال التقني وممثلين عن جهات تنظيمية لحضور اجتماع يوم الأربعاء يناقش معلومات في إطار مساعيها لإعادة أسطولها من طائرات «737 ماكس» للخدمة.

وتعد تلك الدعوة مؤشراً على أن تعديل البرمجيات الذي خططت له «بوينغ» يوشك على الاكتمال، إلا أنه سيتطلب أيضاً موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية.

وتساءل مديرون تنفيذيون في الخطوط الجوية الإثيوبية خلال اليومين الماضيين عما إذا كانت «بوينغ» قد أخبرت الطيارين بمعلومات كافية عن برنامج وُصف بأنه «شرس» يدفع بمقدمة الطائرة إلى الأسفل، وهو محور التحقيق في تحطم طائرة تابعة لشركتهم هذا الشهر، مما أدى إلى وقف تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس» في أنحاء العالم.

وقالت «بوينغ» في بيان إن الاجتماع الذي سيُعقد في رينتون في واشنطن يوم الأربعاء، هو جزء من خطة للوصول إلى كل المشغلين الحاليين والمستقبليين لطائرات «737 ماكس» والجهات التنظيمية في بلادهم لمناقشة تحديث البرمجيات والتدريب على الطائرة.