الدولية

الأمم المتحدة: الحوثيون لم يتخذوا أي إجراءات لحماية أطفال اليمن

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time17 / رجب / 1440 هـ      25 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قالت ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا، الإثنين، إن مليشيا الحوثي لم تتخذ أي إجراءات من شأنها حماية أطفال اليمن من الهجمات العشوائية التي تشنها ضد الجيش اليمني.

وأضافت غامبا في تصريح لها خلال مؤتمر صحفي بين التحالف العربي في اليمن والأمم المتحدة أن الأطفال الذين جندتهم المليشيا للدفع بهم في المعارك ستؤهلهم المملكة العربية السعودية مرة أخرى لإعادة إدراجهم في مجتمعاتهم.

وتابعت غامبا أن مذكرة التفاهم الموقعة مع التحالف العربي ستعطي فرصاً كبيرة لتقوية المعرفة حول كيفية حماية الأطفال في النزاعات المسلحة.

وأكدت ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح أن المذكرة ستعمل أيضاً على منع تجنيد وانتهاك حقوق الأطفال على  مستوى إقليمي ودولي.

ابراهيم عبد الغفار

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