يوم من التاريخ 24 مارس

809 – أبو عبد الله محمد الأمين يتولى الخلافة بعد وفاة والده الخليفة هارون الرشيد.

1401 – شاه المغول الأتراك تيمورلنك يغزو دمشق.

1603 – جيمس السادس ملك اسكتلندا يصبح جيمس الأول ملك إنجلترا بعد وفاة إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا.

1837 – كندا تمنح مواطنيها الأفارقة حق التصويت.

1882 – المكتشف الألماني روبرت كوخ يكتشف المكروب المسبب لمرض السل.

1907 – الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال ليوطي يدخل إلى مدينة وجدة في المغرب.

1923 – قيام النظام الجمهوري في اليونان.

1989 – غرق ناقلة النفط “إكسون فالديز” قرب سواحل ألاسكا مما أدى تسرب 40000 طن من النفط الخام على طول 1700 كم من السواحل ووقوع كارثة بيئية.

1990 – إنشاء “الاتحاد الاقتصادي لدول المغرب العربي” لكل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا.

1999 – قيام طائرات حلف الناتو بقصف جمهورية يوغسلافيا الاتحادية

2008 – انتخاب يوسف رضا جيلاني رئيسًا لوزراء باكستان.

2014 – الخطوط الجوية الماليزية تعلن أن الرحلة 370، التي فقدت في 8 مارس، تحطمت في مياه المُحيط الهندي الجنوبيَّة قبالة ساحل أستراليا الغربي، ولا ناجين.

2015 – تحطُّم طائرة رحلة جرمان وينغز 9525 في جبال الألب الفرنسيَّة، وعلى متنها 150 مُسافرًا.

2016 -المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تحكم على الجنرال رادوفان كاراديتش 40 سنة سجنًا بتهمة القيام بإبادة جماعية أثناء حروب يوغوسلافيا.