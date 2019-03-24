الأخيره

يوم من التاريخ 24 مارس

كتبه صحيفة البلادaccess_time16 / رجب / 1440 هـ      24 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

809 – أبو عبد الله محمد الأمين يتولى الخلافة بعد وفاة والده الخليفة هارون الرشيد.
1401 – شاه المغول الأتراك تيمورلنك يغزو دمشق.
1603 – جيمس السادس ملك اسكتلندا يصبح جيمس الأول ملك إنجلترا بعد وفاة إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا.
1837 – كندا تمنح مواطنيها الأفارقة حق التصويت.

1882 – المكتشف الألماني روبرت كوخ يكتشف المكروب المسبب لمرض السل.
1907 – الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال ليوطي يدخل إلى مدينة وجدة في المغرب.
1923 – قيام النظام الجمهوري في اليونان.

1989 – غرق ناقلة النفط “إكسون فالديز” قرب سواحل ألاسكا مما أدى تسرب 40000 طن من النفط الخام على طول 1700 كم من السواحل ووقوع كارثة بيئية.
1990 – إنشاء “الاتحاد الاقتصادي لدول المغرب العربي” لكل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا.

1999 – قيام طائرات حلف الناتو بقصف جمهورية يوغسلافيا الاتحادية
2008 – انتخاب يوسف رضا جيلاني رئيسًا لوزراء باكستان.
2014 – الخطوط الجوية الماليزية تعلن أن الرحلة 370، التي فقدت في 8 مارس، تحطمت في مياه المُحيط الهندي الجنوبيَّة قبالة ساحل أستراليا الغربي، ولا ناجين.

2015 – تحطُّم طائرة رحلة جرمان وينغز 9525 في جبال الألب الفرنسيَّة، وعلى متنها 150 مُسافرًا.
2016 -المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تحكم على الجنرال رادوفان كاراديتش 40 سنة سجنًا بتهمة القيام بإبادة جماعية أثناء حروب يوغوسلافيا.

صحيفة البلاد

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