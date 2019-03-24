صيني يبيع ابنته من أجل لعبة

بكين ـ وكالات

ألقت السلطات الصينية القبض على رجل حاول بيع ابنته الصغيرة عبر الانترنت مقابل مبلغ من المال من أجل تسديد ديونه بعد خسارته في لعبة.

ووفقاً لصحيفة “دايلي مايل” البريطانية فان الرجل من جنوب غربي الصين وكان يريد بيع ابنته عبر الإنترنت مقابل 9 ألاف دولار لتسديد ديونه المالية، وبحسب الصحيفة أراد الرجل بيع الفتاة للدائن الذي اقترض منه هذا المبلغ.

وفي أحد الأيام قامت الوالدة بالتحقق من هاتف زوجها لتكتشف لقطة شاشة تثبت محادثة بينه وبين مشتري ابنتها، فأبلغت الوالدة المذعورة الشرطة التي أجرت على الفور تحقيقات واسعة في منطقة تشيانلينغ بعدما تعذر العثور على زوجها.

وبعد عملية بحث طويلة، قبضت الشرطة على الوالد الذي أقر بمكان الطفلة وتمكنت من إعادتها لحضن والدتها.