سلمان يتصدر أسماء المواليد بالمملكة

جدة ـ البلاد

تصدر اسم سلمان قائمة اكثر الأسماء تسجيلاً للمواليد بالمملكة خلال النصف الأول من عام 1440هـ، حسبما أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

ونشرت الوكالة إنفوجراف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت خلاله أن أكثر أسماء الأولاد تسجيًلا كانت “سلمان – محمد – عبدالله – عبدالعزيز – فهد – علي – خالد – عبدالرحمن – فيصل – سعود”.

أما أكثر أسماء البنات تسجيلًا، ووفقاً للوكالة، فكانت “حور – كيان – ترف – غنى – ملك – ورد – نورة – سحاب – سارة – جود”.

وحول ترتيب أكثر الأسماء تسجيلًا (للجنسين)، أوضحت الأحوال المدنية، أن اسم “حور” تصدر القائمة، وتلاه أسماء “سلمان – كيان – محمد – ترف – عبدالله”.

ومقارنة مع أكثر أسماء المواليد تسجيلًا، خلال العام الماضي 1439 هـ، واصل اسم “حور” تصدر القائمة بالنسبة للبنات، كما واصل اسم “سلمان تصدر القائمة بالنسبة للأولاد.

وكانت أكثر أسماء المواليد الجدد تسجيلا، خلال العام الهجري الماضي، “سلمان، ومحمد، وعبدالله، وعبدالعزيز، وعلي، وفهد، وسعود، وخالد، وعبدالرحمن، وفيصل” بالنسبة للذكور.