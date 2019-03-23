ويندوز 10 يكشف عن تقنية جديدة لحل المعادلات الرياضية

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فاجأت شركة مايكروسوفت مستخدمي الآلة الحاسبة بويندوز 10 بتحديث جديد يعد الأول من نوعه الذي تشهده أنظمة تشغيل ويندوز في تاريخها.

وحسبما ذكر موقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، السبت، فإن شركة مايكروسوفت، قامت برفع معدل ذكاء الآلة الحاسبة بويندوز 10، وأضافت لها نظاما جديدا باسم وضع الرسوم البيانية، الذي يسمح بحل المعادلات الرياضية عن طريق الرسم البياني.

ووفقا لما ذكره الموقع الأمريكي، فإن وضع الرسوم البيانية كان واحدا من أصل 30 مقترحا للتحديث، تقدم به مستخدمو ويندوز 10، بعد أن قامت شركة مايكروسوفت بتحويل برنامج الآلة الحاسبة لنظام المصدر المفتوح “أوبين سورسد” على عدد من مواقع التحديثات البرمجية التابعة لمايكروسوفت، ومنها موقع GitHub.

وكان وضع الرسوم البيانية أو المقترحات التي وافقت على تنفيذها مايكروسوفت ما سيشكل تطويرا استثنائيا للآلة الحاسبة على الكمبيوتر التقليدي.