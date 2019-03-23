المياه الوطنية تطلق مرحلة التحول الرقمي بمنطقة جازان

جيزان : واس

أطلقت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المرحلة الأولى من خدماتها الإلكترونية عبر فرعها الإلكتروني لخدمات العملاء بمنطقة جازان، بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها في المنطقة وتسهيل تعاملاتهم في تقديم الطلبات ومتابعتها، انسجامًا مع مبادراتها للتحّول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن الشركة بدأت رحلة التحول في تقديم الخدمات الكترونياً لعملائها في مناطق المملكة ومنطقة جازان هي المرحلة الأولى وسيليها كافة المناطق – بإذن الله – وبصورة متتالية، وذلك وفق استراتيجية الشركة لتحقيق أهداف التحول الرقمي في تقديم الخدمات لعملائها في مناطق المملكة.

وأضاف أن إطلاق المرحلة الأولى للخدمات الإلكترونية في منطقة جازان يعد نقلة نوعية في التحّول الخدمي لقطاعي المياه والخدمات البيئية بالمنطقة، موضحاً أن مرحلة التحول إلى الخدمات الالكترونية صاحبها تغيير لجميع أرقام الحسابات الخاصة بعقارات العملاء إلى أرقام حسابات جديدة تتوافق مع الأنظمة التقنية المعمول بها لتقديم الخدمات بصورة الكترونية.

ووجه الموكلي رسالته لجميع العملاء والمستفيدين في منطقة جازان للتسجيل بالفرع الإلكتروني للشركة للحصول على أرقام الحسابات الجديدة لتمكنهم من إدارة حساباتهم إلكترونياً وطلب الخدمات عن بعد وعلى مدار الساعة ومتابعتها وأهمها استعراض عمليات الفوترة الإلكترونية وتقديم ومتابعة البلاغات ومعدل الاستهلاك دون الحاجة إلى زيارة فروع خدمات العملاء، وكل ذلك يعتمد على مبادرة العملاء بتحديث بياناتهم والتسجيل بالفرع الالكتروني، للتأكد من حصول العميل على الفاتورة الإلكترونية بشكل دوري وتلافي تراكمها.