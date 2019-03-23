القضاء الفرنسي يستمع للخليفي في قضية فساد

البلاد : وكالات

استمع القضاء الفرنسي ، الأربعاء، في باريس للقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان في قضية فساد في ملف قطر لاستضافة مونديال ألعاب القوى، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من الملف.

ووضع قضاة التحقيق المالي في باريس، الخليفي في حالة الشاهد المساعد، مما يعني عدم توجيه الاتهام له راهنا، في قضية “فساد نشط” تهدف أيضا الى الكشف عن شروط منح طوكيو استضافة أولمبياد 2020 وريو دي جانيرو أولمبياد 2016.

ولم يرد محامي الخليفي، فرانسيس سبينر على أسئلة وكالة “فرانس برس” للتعليق على هذه القضية.

وينظر القضاة في دفعتين بقيمة 3.5 ملايين دولار أميركي عام 2011 من قبل شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي يرئسها الخليفي إلى شركة للتسويق الرياضي يديرها بابا ماساتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق السنغالي لامين دياك المطارد بقضايا فساد عديدة.

وكانت قطر آنذاك تطمح لاستضافة مونديال القوى في عام 2017، وقد تم تسديد المبلغين قبل إجراء عملية التصويت.